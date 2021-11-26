Розстріляли під судом у Києві: грузинський кримінальний авторитет помер у лікарні

Минулої ночі у лікарні помер кримінальний авторитет Іраклій Маланія, у якого стріляли 16 листопада біля будівлі суду у Києві.
Про це повідомляє "Грузія онлайн".
Зловмисники випустили до нього 10 куль. За інформацією ЗМІ, постраждалий перебував у комі протягом 10 днів.
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Прийшов до суду на засідання
Іраклій Маланія прийшов на суд разом із своїм адвокатом.
Як уточнили правоохоронці, мала слухатися справа про розбій.
Деталі НП
Як стало відомо, співробітники, які охороняли суд, після почутого вибігли на вулицю та надали постраждалому першу медичну допомогу, викликали "швидку" та поліцію.
Як з'ясували, за неофіційною інформацією, у чоловіка стріляли з авто, що проїжджало.
"Схоже, що стріляли із травматичної зброї", – кажуть правоохоронці.
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