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Розстріляли під судом у Києві: грузинський кримінальний авторитет помер у лікарні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 21:17
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Постраждалий Іраклій Маланія перебував у комі протягом 10 днів
Помер грузинський "авторитет", розстріляний у Києві біля суду
Помер грузинський "авторитет", розстріляний у Києві біля суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої ночі у лікарні помер кримінальний авторитет Іраклій Маланія, у якого стріляли 16 листопада біля будівлі суду у Києві.

Про це повідомляє "Грузія онлайн".

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Зловмисники випустили до нього 10 куль. За інформацією ЗМІ, постраждалий перебував у комі протягом 10 днів.

Прийшов до суду на засідання

Іраклій Маланія прийшов на суд разом із своїм адвокатом.

Як уточнили правоохоронці, мала слухатися справа про розбій.

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Деталі НП

Як стало відомо, співробітники, які охороняли суд, після почутого вибігли на вулицю та надали постраждалому першу медичну допомогу, викликали "швидку" та поліцію.

Як з'ясували, за неофіційною інформацією, у чоловіка стріляли з авто, що проїжджало.

"Схоже, що стріляли із травматичної зброї", – кажуть правоохоронці.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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