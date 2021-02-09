Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)

Після оформлення ДТП, водій однієї з машин сіла за кермо і знову наїхала на авто

Розгубилася після аварії – і знову в'їхала в машину. Незвичайна аварія в центрі столиці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Костянтин Лінчевський, після оформлення ДТП, водій однієї з машин сіла за кермо і знову наїхала на авто.

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Так, в Києві зіткнулися дві "Тойоти". Після оформлення ДТП, водій однієї з машин сіла за кермо і знову наїхала на передню машину. В результаті сторони зім'яли Lexus і Chevrolet. Жінка пояснила – перехвилювалася після першої аварії.

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Нагадаємо, черговий день снігопадів в Києві продовжує ускладнювати життя городянам – в столиці багато ДТП.

Раніше в Одесі в ДТП потрапило одразу шість автомобілів. Постраждав чоловік.

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