Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)

Розгубилася після аварії – і знову в'їхала в машину. Незвичайна аварія в центрі столиці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Костянтин Лінчевський, після оформлення ДТП, водій однієї з машин сіла за кермо і знову наїхала на авто.
Так, в Києві зіткнулися дві "Тойоти". Після оформлення ДТП, водій однієї з машин сіла за кермо і знову наїхала на передню машину. В результаті сторони зім'яли Lexus і Chevrolet. Жінка пояснила – перехвилювалася після першої аварії.
Нагадаємо, черговий день снігопадів в Києві продовжує ускладнювати життя городянам – в столиці багато ДТП.
Раніше в Одесі в ДТП потрапило одразу шість автомобілів. Постраждав чоловік.
А у Вінницькій області поліцейські затримали водія вантажівки, який збив пішохода і кинув його тіло в річку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк