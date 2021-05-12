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Розбив чужий Лексус: в Києві співробітник СТО вирішив поганяти на авто клієнта (фото, відео)

12 травня, 13:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Недобросовісному працівникові може загрожувати до 12 років в'язниці – зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу

У Києві 23-річний працівник СТО напідпитку вирішив покататися на машині клієнта. Але не впорався з керуванням і влетів в опору. Подробиці дізнався кореспондент "Сьогодні" Антон Буйницький.

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За попередньою інформацією, тепер машині потрібен новий ремонт. Аварія сталася на вулиці Харченка.

Відео: Сьогодні

Місцевого жителя правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Крім того, в Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії постраждала дівчинка.

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