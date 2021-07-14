Розбиті вікна, проколоті колеса і голова корови на даху: в Києві покарали водія авто (фото)

Іномарку знівечили невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпровському районі Києва вранці, 14 липня, хтось жорстко познущався над припаркованим автомобілем Toyota Rav4. Скло в машині розбите, колеса проколоті.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
Що могло послужити для такого вчинку – поки невідомо. Ранковий сюрприз залишили на вулиці Каховській, 56.
Місце НП. Фото: Київ Оперативний / Telegram
"Розбили вікна, прокололи колеса, ще й голову корови на дах поклали. За що таку жесть можна було зробити", – пишуть в Мережі.
Голову корови залишили прямо на даху авто. Фото: Київ Оперативний/Telegram
У Мережі помітили відображення людини, яка робила фото. Чи він зіпсував машину – не зрозуміло.
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У поліції Дніпровського району столиці кажуть, що в курсі про розправу над "героєм парковки" на вулиці Каховській.
"Нам надійшла заява від киянина, що в його авто розбиті стекла і на автомобіль поставили голову корови. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини і причини інциденту", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції.
Раніше ми писали, що в Києві водій з'їхав по пішохідних сходах і застряг. Інцидент стався на вулиці Іллінська, 8.
Нагадаємо, в столиці "героя парковки" закидали сміттям і розбили скло. Автовласник перекрив своїм авто дорогу і пішов.
Також ми писали, що евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильну парковку. Боксеру довелося заплатити за порушення правил дорожнього руху.