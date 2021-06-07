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Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)

7 червня, 16:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дівчинці продовжують надходити погрози від "друзів"

У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінга. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінга. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу. Знайомі підлітки публічно принизили дівчинку, знімали все на телефони, а після виклали відео в Мережу.

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Про це повідомляє мама дитини Дар'я Судакова на своїй сторінці в Facebook.

Її дочка Катя поїхала гуляти з друзями на Поштову площу. Там їй розбили яйця об голову і публічно образили.

"Її сім разів ударили по голові і, на щастя, вона змогла дістатися додому і лягти спати. Пізніше я отримала кілька відео від свого старшого сина, які почали розсилати по різних каналах, хвалячись публічним буллінгом і нападом", – пише Дарина Судакова.

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Як виявилося, шестеро підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати і нападати, паралельно знімаючи все на свої телефони.

"Відео закинули пізніше в канали Телеграма та Інстаграма. У Каті зафіксована закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Ми подали заяву до Подільського районного управління поліції і готові стояти за свою безпеку і далі", – додає мама Каті.

Фото: Дарина Судакова / Facebook

Фото: Дарина Судакова / Facebook

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За її словами, зараз з Катею працює психолог і вона відновлюється в домашньому режимі. А на підлітків написали заяву в поліцію.

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Однак, Каті продовжують надходити погрози.

"Чого я хочу? Хочу безпеки для своєї дочки. Я хочу справедливості в правовому полі, публічних вибачень від кожного учасника, навіть тих, хто просто дивився, а також моральну компенсацію", – пише Судакова.

Раніше ми писали, що в Херсонській області ученицю коледжу звинуватили в Буллінг вчителів.

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував директора школи за буллінг над учнями.

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