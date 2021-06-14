Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Розмило після дощу: під Києвом "швидка" застрягла по дорозі до пацієнта (фото)

14 червня 2021 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автомобіль довелося діставати з бруду співробітникам ДСНС

Машину "швидкої" витягали рятувальники. Фото: ГСЧС

Машину "швидкої" витягали рятувальники. Фото: ГСЧС

У Київській області на вулиці Зарічній в смт Володарка застряг автомобіль Київського обласного центру екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

Рятувальники встановили, що автомобіль "швидкої" допомоги застряг на узбіччі дороги і не може рухатися далі.

"За допомогою лебідки пожежного автомобіля рятувальники витягнули автомобіль швидкої допомоги з пастки", – йдеться в повідомленні.

Не пропусти!
Пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері: а за кілька годин матч на Євро-2020
Реклама

Раніше ми писали, що в Криму швидка допомога потрапила в ДТП. Водій легкового автомобіля загинув на місці, постраждали троє медиків.

Також нагадаємо, в Криму сталося ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали шестеро чоловік. Водій автомобіля Кіа, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю Ford.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
"Воно саме": на сайті Нацполіціі дівчат підписали неналежним словом (фото)Надзвичайні події
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)Надзвичайні події
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)Надзвичайні події
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)Транспорт
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти