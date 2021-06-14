Розмило після дощу: під Києвом "швидка" застрягла по дорозі до пацієнта (фото)

Машину "швидкої" витягали рятувальники. Фото: ГСЧС

У Київській області на вулиці Зарічній в смт Володарка застряг автомобіль Київського обласного центру екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

Рятувальники встановили, що автомобіль "швидкої" допомоги застряг на узбіччі дороги і не може рухатися далі.

"За допомогою лебідки пожежного автомобіля рятувальники витягнули автомобіль швидкої допомоги з пастки", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Криму швидка допомога потрапила в ДТП. Водій легкового автомобіля загинув на місці, постраждали троє медиків.

Також нагадаємо, в Криму сталося ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали шестеро чоловік. Водій автомобіля Кіа, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю Ford.