Розлютився через зраду: у Києві ексдепутат підпалив авто дружини і квартиру з дітьми (фото)

У Києві ексдепутат Віталій Даниленко підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де були діти.
Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили в поліції столиці.
Учора о 21:50 у поліцію повідомили про домашнє насильство. Ексчиновник скаржився, що у своїй квартирі на вул. Героїв Оборони, 10, намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.
Пізніше надійшло ще одне повідомлення, але вже про пожежу в цій квартирі. Свідки розповіли копам, що п'яний чоловік приїхав на Bentley і підпалив квартиру 16-му поверсі.
На момент підпалу в квартирі перебували його дружина і троє неповнолітніх дітей.
Мешканців евакуювали, а Даниленка затримали.
Також сусіди розповіли, що кілька днів тому колишній депутат у цьому самому дворі підпалив автомобіль дружини.
"За фактом умисного знищення та пошкодження майна розпочато кримінальне провадження. Тепер слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру", – розповіли в поліції.
До речі, у 2014-му Віталій Даниленко очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.
Також зазначимо, що раніше ексдепутат потрапив ще в один скандал. Його звинувачували в отриманні великого хабаря. Загальна сума, яку правоохоронці вилучили під час проведення обшуків, – понад 4 млн грн.
Тоді Даниленко очолював контрольну комісію з перевірки газових АЗС. Відтоді у Києві було демонтовано 15 незаконних газових АЗС, хоча комісія дійшла висновку, що їх у столиці близько 200.
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