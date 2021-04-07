Розлютився через зраду: у Києві ексдепутат підпалив авто дружини і квартиру з дітьми (фото)

У Києві ексдепутат Віталій Даниленко підпалив автомобіль дружини і намагався спалити квартиру, де були діти.

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Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили в поліції столиці.

Учора о 21:50 у поліцію повідомили про домашнє насильство. Ексчиновник скаржився, що у своїй квартирі на вул. Героїв Оборони, 10, намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.

Пізніше надійшло ще одне повідомлення, але вже про пожежу в цій квартирі. Свідки розповіли копам, що п'яний чоловік приїхав на Bentley і підпалив квартиру 16-му поверсі.

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На момент підпалу в квартирі перебували його дружина і троє неповнолітніх дітей.

Мешканців евакуювали, а Даниленка затримали.

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Також сусіди розповіли, що кілька днів тому колишній депутат у цьому самому дворі підпалив автомобіль дружини.

"За фактом умисного знищення та пошкодження майна розпочато кримінальне провадження. Тепер слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру", – розповіли в поліції.

До речі, у 2014-му Віталій Даниленко очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.

Також зазначимо, що раніше ексдепутат потрапив ще в один скандал. Його звинувачували в отриманні великого хабаря. Загальна сума, яку правоохоронці вилучили під час проведення обшуків, – понад 4 млн грн.

Тоді Даниленко очолював контрольну комісію з перевірки газових АЗС. Відтоді у Києві було демонтовано 15 незаконних газових АЗС, хоча комісія дійшла висновку, що їх у столиці близько 200.

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