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"Дозволяв" працювати ресторанам в локдаун: в Києві впіймали чиновника поліції на хабарі (фото)

27 квітня, 16:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За тиждень роботи закладу поліцейський вимагав до 20 тисяч гривень

У Києві викрили чиновника поліції, який замість контролю за карантинними обмеженнями під час пандемії за гроші "дозволяв" роботу розважальних закладів та громадського харчування.

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Про це повідомляє прес-служба ДБР Києва.

За попередньою інформацією, заступник начальника одного з районних управлінь поліції в Києві вимагав від 5 000 до 20 000 гривень за тиждень роботи у керівників закладів.

"За ці гроші він обіцяв не перешкоджати роботі закладів та не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення норм карантинних обмежень. Поліцейський був затриманий під час одержання 13 000 гривень неправомірної вигоди. Раніше слідчі ДБР задокументували одержання поліцейським 25 000 гривень неправомірної вигоди. В рамках слідчих дій проводяться обшуки за місцем роботи затриманого", – йдеться в повідомленні відомства.

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Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу.

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Раніше ми писали, що в Києві в розпал локдауна працювали нічні клуби і ресторан.

Нагадаємо, що начальник Головного управління Госпродпотребслужби в Києві Олег Рубан заявив, що вже наступного тижня Київ може вийти з червоної зони.

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Київ ресторани поліцейський коп ДБР локдаун

Джерело: Сьогодні

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