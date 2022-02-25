Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Росія обстріляла Ворзель: потрапили в дитячий будинок

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На момент влучення снаряда в закладі перебувало близько 50 дітей
Під Києвом ідуть запеклі бої
Під Києвом ідуть запеклі бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ворзелі 25 лютого військові РФ стріляли з "ГРАДів". Один зі снарядів потрапив в дитячий будинок.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі в Україна24.

Реклама

"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, від ймовірно систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У центрі Києва новобудови потрапили під ворожий обстріл

Також сьогодні у Києві військові РФ обстріляли новобудови неподалік Повітрофлотського проспекту. Про це повідомляють кореспонденти у прямому ефірі в Україна24.

"Те, що ворог поруч також демонструє обстріл у районі Повітрофлотського проспекту та проспекту Перемоги. До новобудов потрапили снаряди або ракети, поки ми не знаємо, ми уточнюватимемо, що це. Це район центрального РАГСу", – сказали у програмі.

Зазначимо, що зовсім неподалік місця вибуху розташований Центральний залізничний вокзал та Міністерство інфраструктури.

Реклама

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.

Реклама

До того ж, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один з них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти