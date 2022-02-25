Росія обстріляла Ворзель: потрапили в дитячий будинок

На момент влучення снаряда в закладі перебувало близько 50 дітей

Під Києвом ідуть запеклі бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ворзелі 25 лютого військові РФ стріляли з "ГРАДів". Один зі снарядів потрапив в дитячий будинок.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі в Україна24.

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"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, від ймовірно систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У центрі Києва новобудови потрапили під ворожий обстріл

Також сьогодні у Києві військові РФ обстріляли новобудови неподалік Повітрофлотського проспекту. Про це повідомляють кореспонденти у прямому ефірі в Україна24.

"Те, що ворог поруч також демонструє обстріл у районі Повітрофлотського проспекту та проспекту Перемоги. До новобудов потрапили снаряди або ракети, поки ми не знаємо, ми уточнюватимемо, що це. Це район центрального РАГСу", – сказали у програмі.

Зазначимо, що зовсім неподалік місця вибуху розташований Центральний залізничний вокзал та Міністерство інфраструктури.

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.

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До того ж, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один з них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.