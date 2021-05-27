Керівники парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" у Києві попалися на хабарах

Правоохоронці затримали підозрюваних у хабарництві – скільки і за що вимагали чиновники – подробиці

Столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди виконуючих обов'язки директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" комунального об'єднання" Київзеленбуд" і Національного природного парку "Голосіївський".

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Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, керівник КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" вимагав і отримав від підприємця гроші за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку "послугу" чиновник оцінив у 4000 доларів.

Обох чиновників затримали. Фото: ГУНП

У свою чергу чиновник НПП "Голосіївський" вимагав і отримав від цього ж підприємця ще 54 000 гривень за прискорення укладення договору для здійснення цієї діяльності.

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Обох чиновників затримали.

"Керівника КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" – під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі3 тисячі доларів, а в.о. директора НПП "Голосіївський" – під час одержання усієї суми хабара", – йдеться в повідомленні.

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Підозрюваним збираються повідомити про підозру. Фото: ГУНП

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві комунальники вимагали у підприємців хабарі за розміщення реклами.

Також нагадаємо, в Одесі чиновник міськради погорів на хабарі.