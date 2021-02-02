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З ОАЕ в Україну намагалися провезти понад 2 тонн контрабандних сигарет (фото, відео)

2 лютого, 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз триває перевірка

У Борисполі запобігли контрабанді великої партії іноземних сигарет. Загальна вага виявлених сигарет склала понад 2 тонни.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час прибуття вантажу літаком з Об'єднаних Арабських Еміратів правоохоронці виявили та вилучили 67 ящиків (понад 30 000 пачок) сигарет "Manchester".

"Вантаж в Україну прибув як збірний без належного оформлення для ввезення підакцизних товарів", – йдеться в повідомленні.

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Загальна вага виявлених сигарет склав більше 2 тонн. Зараз тривають перевірочні заходи для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники і митники на морському пункті пропуску "Чорноморський рибний порт" перехопили незвичайну контрабанду – тести на антитіла коронавіруса.

Також ми розповідали, що співробітники Служби безпеки України запобігли контрабандне постачання наркотиків в Росію: українець намагався передати своїм московським друзям понад чотири кілограми речовини, що містить кокаїн.

Дивіться сюжет – діамантова контрабанда в брюках українки:

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Київ Бориспіль сигарети контрабанда

Джерело: Сьогодні

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