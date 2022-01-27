Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

З трирічною дитиною на руках: у Києві мати намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 13:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники ДСНС зламали двері, щоб урятувати жінку із сином
32-річна уродженка Кропивницького мало не вбила себе та дитину
32-річна уродженка Кропивницького мало не вбила себе та дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві мати із трирічним сином намагалася зістрибнути з 12-го поверху багатоповерхівки. Понад годину поліцейські вели з нею переговори, а в цей час рятувальники зняли її з парапету і затягли всередину.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

Реклама

До поліції звернулася бабуся дитини.

"З моменту надходження виклику я по телефону розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу", – розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.

Реклама

Співробітники ДСНС зламали двері, жінку виявили на балконі.

Хлопчика передали лікарям, його життю нічого не загрожує. Він був наляканий діями матері.

Що їй загрожує

32-річну уродженку Кропивницького затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Реклама

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Наразі жінці готують повідомлення про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

"У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину. Триває досудове розслідування", – додав Олександр Савчук.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Дніпрі затримали солдата, який влаштував криваву стрілянину (фото) – оновлено Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Понад 20 грн за проїзд! Розповідаємо, чи подорожчають маршрутки у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко З трирічною дитиною на руках: у Києві мати намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

9 839

захворіло за тиждень в Києві

+42%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти