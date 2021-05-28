Сам здався. Несподіваний фінал епічної погоні поліції за скутеристом-молодцем в Києві (фото)

Після погоні і резонансу, скутерист боявся навіть виходити на вулицю

Співробітникам патрульної поліції Києва вдалося затримати скутериста-лихача, який в березні спритно втік від поліцейських. Епічна гонитва відбувалася на Дніпровській набережній, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як розповіли нам в патрульній поліції Києва, порушника довго розшукували і тільки 7 травня його вдалося затримати. Точніше, він сам зізнався в скоєному, коли його зупинили патрульні на вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі.

Порушником виявився молодик 1998 року народження. Після погоні і резонансу, він боявся навіть виходити на вулицю. Молодий чоловік ховався і боявся бути спійманим.

"За їзду без шолома, хлопцеві зробили зауваження. Він підійшов до патрульних і попросив консультацію. А потім розповів, що це він тікав від поліції на скутері Suzuki і визнає свою провину. На нього складено відповідні адміністративні протоколи, скутер евакуювали на штраф-майданчик. Після цього, порушник навіть виглядав щасливим, оскільки сильно боявся і переживав. Свої дії він пояснив просто: у нього не було ні водійського посвідчення необхідної категорії, ні документів на скутер", – розповіли сайту "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.

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З 23-річним порушником провели профілактичну бесіду і відпустили.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні влаштували погоню зі стріляниною.