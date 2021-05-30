Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (фото)

Найближчим часом йому буде оголошено підозру за втечу і напад на співробітника поліції під час втечі

У Києві затримали зловмисника, який втік із суду в Ірпені.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції, його знайшли за орієнтуванням на столичних Нивках.

"Утікача затримали наші столичні колеги за нашим орієнтуванням на столичних Нивках. Найближчим часом втікачеві буде оголошено підозру за втечу і напад на співробітника поліції під час втечі", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

"Сьогодні спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу", – повідомили у поліції.

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Нагадаємо, 28 травня в області була введена поліцейська спецоперація для розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім їх грабував. Коли його мали судити, йому вдалося втекти із зали суду.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів.

Також нагадаємо, в Одесі затримали учасників банди, які викрадали людей заради викупу.