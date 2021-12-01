6 тисяч фейків! СБУ "накрила" потужну ботоферму у Києві (фото)

Зловмисники розповсюджували інформацію щодо "верифікованих акаунтів", використовуючи підроблені документи українців

У Києві СБУ заблокувала роботу ботоферми / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України викрила у Києві групу осіб, які "обслуговували" ботоферму, що розповсюджує антиукраїнський контент. Зловмисники керували майже 6 тисячами ботів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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До групи входили 9 мешканців Києва. Вони розробили та використовували спеціалізовані програми та обладнання, що дозволяє керувати ботами. Зокрема, штучний інтелект дозволяв:

здійснювати автоматичну реєстрацію нових облікових записів;

заповнювати контентом профілі;

одночасно адмініструвати велику кількість користувачів популярних соціальних мереж.

До групи входило 9 мешканців столиці / Фото: СБУ

Зловмисники розповсюджували інформацію щодо "верифікованих акаунтів", використовуючи підроблені документи українців. Фальшивки надавали службі підтримки Facebook для підтвердження справжності особистості.

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Порушники рекламували шахраїв / Фото: СБУ

"У подальшому "верифіковані" таким чином акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Здебільшого, це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, в тому числі антивакцинаторських. Ще одним напрямком "діяльності" ботоферми було розміщення реклами шахраїв, які заманювали потенційних жертв на фішингові сайти банківських установ, міжнародних брокерських проектів та онлайн-казино. Усе це – для викрадення коштів", – пишуть у повідомленні.

Що вилучено

Під час обшуків вилучили:

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комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами отримання замовлень на просування публікацій, що пропагують антивакцинацію та участь у протестних акціях; "розкрутку" шахрайських та "фішингових" сайтів;

понад 500 підроблених електронних копій документів, що засвідчують особу громадян України;

обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість облікових записів;

понад 100 банківських карток, які використовувалися для анонімізації платежів, одержаних за надані протиправні послуги.

В даний час у рамках кримінального провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

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