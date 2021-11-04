Секретна пожежа? У Лаврі журналістам агресивно не дають працювати (відео)

На місці НП працюють рятувальники, поліція та журналісти – причина пожежі невідома

У Києві біля Києво-Печерської лаври, де нещодавно сталася пожежа, священик відібрав у журналіста телефон, щоб той не міг зняти відео пожежі. А віддав лише після того, як чоловік на нього накричав.

Про це повідомляє Типовий Київ у Telegram.

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"Цікаво, що там у них таке секретне", – пишуть у Мережі.

Також з'явився ролик як співробітник Києво-Печерської лаври напав на журналістів Магнолії-ТВ.

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Зазначимо, що кореспондентові сайту "Сьогодні" кілька невідомих чоловіків агресивно перешкоджали під час зйомки пожежі. А також спробували вибити камеру прямо із рук.

Поліція, яка прибула на місце конфлікту, не спромоглася заспокоїти нападників. Журналістові довелося викликати іншу групу.

Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

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На місці пожежі біля Києво-Печерської лаври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 чоловік та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з поширенням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили сайту "Сегодня" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано о 14.45.

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