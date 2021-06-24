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Сім'я тепер на контролі: в Києві трирічний малюк викидав речі з вікна висотки (відео)

24 червня 2021 20:01

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Довгий час людям доводилося ухилятися від речей, що падали

Зліва та сама висотка, праворуч - перехожа. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва та сама висотка, праворуч - перехожа. Фото: колаж "Сьогодні"

Незвичайна НП сталася сьогодні на Троєщині в Києві. З балкона верхнього поверху висотного будинку по вулиці Каштановій, 15-а, прямо на дорогу падали дитячі іграшки та інші речі. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", перехожі назбирали їх цілий мішок.

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Людям, які проходили під будинком, доводилося увертатися від брязкалець, машинок і м'ячиків, що падали. Іграшкопад не припинявся тривалий час.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Деснянського району, речі з квартири викидала трирічна дитина. Благо, що сам малюк залишився в квартирі і не випав з відкритого вікна.

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"На місце НП виїжджали співробітники ювенальної превенції. Встановлено, що, коли мама і бабуся дитини спали, трирічний малюк викидав речі з вікна. На матір дитини був складений адміністративний протокол, а на місце викликали представників служби у справах дітей, щоб вони відреагували на цей інцидент", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції.

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Там додають, що ця сім'я тепер на контролі відповідальних служб.

Раніше ми писали, що в Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Нагадаємо, що в селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка і чотирирічний хлопчик впали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доставлений до лікарні непритомнимі. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самотужки.

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