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Серйозна ДТП в Київській області: є загиблі (відео)

29 січня, 09:58

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням

Смертельна ДТП в Переяславі на Київщині. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на засніженій дорозі сталося лобове зіткнення між двома легковими автомобілями.

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У поліції Київської області кажуть, що водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де в лобову зіткнувся з легковим автомобілем.

"В результаті зіткнення водій Hyundai 1970 року народження загинув на місці. Ще четверо людей із обох автомобілів отримали травми. Вони були госпіталізовані в найближчу лікарню Борисполя", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Київської області.

На місці працюють співробітники поліції, медики, слідчо-оперативна група. Встановлюється механізм ДТП.

У поліції зазначають, що дітей серед постраждалих людей немає – всі дорослі.

Нагадаємо, ми писали, що погода в Україні продовжує погіршуватися, рятувальники оголосили штормове попередження.

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Крім того, раніше ми показували, що накоїла негода в Києві.

Дивіться сюжет – військові потрапили в ДТП:

Відео: Сьогодні

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Київ аварія ДТП зіткненнч

Джерело: Сьогодні

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