Згорілий орган потребував ремонту – деталі пожежі в Костелі святого Миколая

Колектив Національного будинку органної та камерної музики, де сталася пожежа 3 вересня, мав переїхати до Будинку музики, проте поки велися дискусії між католицькою громадою та Національним будинком органної музики про порядок користування органом, – він згорів.
Про це в Telegram написав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи пожежу в Костелі Святого Миколая.
"Представники католицької громади вважали, що він має знаходитися не за алтарем. Але орган був побудований саме для того місця, де він стояв. Розміщувати його в іншому місці не просто заборонено з огляду щодо закону про охорону культурної та історичної спадщини, а ще й вкрай небезпечно" , – написав Ткаченко.
Домовленість таки була досягнута – колектив Національного будинку органної та камерної музики мав переїхати в Будинок музики, однак мерія Києва не змогла ухвалити рішення, де він може бути побудований.
Він зазначив, що орган потребував ремонту і сама його конструкція вимагала серйозного вдосконалення.
Тим часом батько Богдан Савицький розповів сайту "Сьогодні", що з часів незалежності України ведеться боротьба прихожан костьолу святого Миколая, щоб храм повернути парафії, однак зараз він належить Мінкульту.
Як розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пожежа почалася під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум'я.
Що відомо про пожежу
- Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище спалаху знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
- Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган.
- Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про новий розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – знаходиться в аварійному стані.
- Міністерство культури спланували до кінця 2023 реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.