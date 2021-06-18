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Схема на $ 2 млн: СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок (фото)

18 червня 2021 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До цієї справи причетні кілька колишніх і діючих працівників оборонних підприємств

Контррозвідка СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок. Фото: прес-служба СБУ / Facebook

Контррозвідка СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок. Фото: прес-служба СБУ / Facebook

У Києві СБУ не допустила продаж секретних оборонних розробок. Зловмисники хотіли отримати 2 млн доларів США.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ Київської області в Facebook.

Як виявилося, вони намагалися продати представникам однієї з азіатських країн секретну проектну документацію в сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом було оцінено в 2 млн доларів.

"До протиправної діяльності причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств. У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей", – йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків за місцем проживання учасників вилучені документи і комп'ютерна техніка з доказами.

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Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Раніше ми писали, що СБУ знову потролліть російських дипломатів до Дня РФ.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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