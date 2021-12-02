Йшла пішохідним переходом: під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку

Після інциденту дитину госпіталізували з травмами

Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше виявили звалища з небезпечними медичними відходами, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дитини.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі ДТП

Інцидент стався у місті Вишгород близько 17 години. Автомобіль здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Що з учасниками ДТП?

Внаслідок аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її забрали до медичного закладу. Водійка транспортного засобу не постраждала.

Дії правоохоронців

На місці події працювали працівники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції. Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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