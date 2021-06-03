Штурм ринку "Столичний" триває: є перші постраждалі

Захоплення ринку "Столичний", є постраждалі. Фото: "Сегодня"

На цей момент на ринку "Столичний" знаходиться близько 200 правоохоронців, які намагаються не допустити силових зіткнень. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, конфлікт почався між його власниками і вже постраждали люди.

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Між собою вони з'ясовують: хто, що і кому належить на ринку. Як силу, кожна з двох сторін використовує приватну охоронну структуру.

В даному випадку поліція стоїть між двома цими приватними охоронними структурами і намагається не допустити заворушень і бійок.

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Протистояння на ринку "Столичний" відбувається з 4 години ранку. Учасники конфлікту намагалися застосувати петарди, кидали вибухові пакети, намагалися силою відкрити двері. Поліції вдалося все це припинити і не допустити заворушень.

"Ми стежимо, щоб на ринку не відбувалося протиправних дій. В результаті зіткнень між двома структурами постраждали три співробітники поліції. Відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на співробітників поліції. На цей момент біля ринку спокійно. Нам вдалося утримати силовий варіант розвитку подій", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

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При штурмі будівлі представники приватної охоронної фірми використовували навіть бронетехніку. Але в поліції запевняють, що це не броньовик.

"Даний транспортний засіб не є бронетехнікою. Це просто перероблений автомобіль і стилізований під спецтехніку", – роз'яснили в поліції Київської області.

Одне з приміщень ринку заблоковано поліцією, щоб там можна було проводити слідчі дії. Конфлікт навколо ринку тягнеться давно. Його вже захоплювали невідомі особи в минулому місяці. Тоді поліція нікого не затримувала, лише правоохоронці встановили особи учасників конфлікту.

"Зараз, ми поки теж нікого не затримали. Але якщо люди будуть застосовувати силу, то ми будемо діяти відповідно. Свавілля ми не допустимо! Біля ринку будемо чергувати стільки, скільки потрібно. Щоб не було фізичного насильства і пошкодження майна", – запевняють в поліції Київської області.

Нагадаємо, в Чернігівській області двоє копів займалися наркоторгівлею.

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Крім того, на Буковині поліція вилучила у дилерів наркосодержащие таблетки майже на півмільйона гривень.