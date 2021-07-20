Шуміли ночами. У Києві бабуся розпиляла лавочку, щоб їй не заважали спати (фото)

Співробітники ЖЕУ у ту ж мить поскаржилися на вандалізм і написали заяву в поліцію

Літня жінка майстерно орудує пилкою. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві стався незвичайний випадок, який обговорюють в Мережі. Як повідомили "Сьогодні" в КМДА, мешканка будинку №18А по вулиці Празька розпиляла бруси на лавці біля свого будинку через гучні розмови вночі молодих людей.

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В цей же день працівники ЖЕУ 404 звернулися в поліцію з стосовно пошкодження майна.

"Зараз йде перевірка поліції за даним фактом. Лавки біля будинку були встановлені в 2019 році. Всі ці роки скарг від жителів на розміщення лавок в ЖЕУ 404 не надходило", – йдеться в повідомленні.

Очевидці зафіксували псування майна. Фото: KIEVMAP/Telegram

Раніше ми писали, що бабуся три дні бродила по лісахв Харківській області без їжі і води. Пошуки тривали навіть в нічний час і, на щастя, увінчалися успіхом – коли жінку знайшли, вона була дуже втомлена і перебувала в стані знемоги.

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Нагадаємо, в Харківській області бабуся нагодувала дітей отруйними грибами. Їх госпіталізували в лікарню. Поліцейські з'ясовують всі обставини події.