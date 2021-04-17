Схопив магнітолу та втік: у Києві сталася дивна ДТП з легковиком (фото, відео)

Водій одразу після аварії втік з місця, а коли його затримали – переконував правоохоронців, що просто гуляє та до ДТП не причетний

У Києві сталась серйозна ДТП – водій Skoda пробив відбійник та, пролетівши крізь зустрічну смугу та авто на ній, опинився у кюветі. Проте, після цього він схопив документи та магнітолу і втік

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Аварія сталась на перехресті Сім’ї Кульженко та Кільцевої дороги. Після зіткнення з відбійником авто почало диміти.

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"Небайдужі люди зупинилися, щоб допомогти учасникам аварії. В цей час бухий водій, хитаючись, забрав документи, магнітолу і втік. Із салону автівки Skoda вилізли бухі кенти-пасажири. Авто розбито вщент і лише дивом, ніхто із алко-учасників не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Пізніше правоохоронці затримали водія на вул. Богатирскій. Його повернули до місця події, він заявив, що то був не він. Каже, що просто гуляв.

Раніше ми повідомляли, що у Подільському районі Києва провалилася частина дороги, в результаті чого машина однієї зі служб таксі провалилася в "озеро", що утворилося на тому місці.

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