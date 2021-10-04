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Сієста по-київськи. Чоловік заснув прямо на трамвайних рейках

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 жовтня, 18:23
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Біля ринку "Юність" було зупинено рух трамваїв №22, 28, 33-к, 35
Близько чоловіка зібралося багато роззяв
Близько чоловіка зібралося багато роззяв / Фото: Колаж: Сьогодні

В районі ринку "Юність" чоловік ліг спати прямо на трамвайних рейках. Через це довелося тимчасово зупинити рух трамваїв. Біля релаксуючого любителя сієсти зібралися перехожі, деякі навіть подумали, що тут почався мітинг. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що чоловік нібито був тверезий, і просив залишити його в спокої, мовляв, вирішив відпочити.

Втім, в комунальному підприємстві "Київпастранс" стверджують, що чоловік був дуже сильно п'яний. В районі ринку "Юність" є дуже багато "наливайок". Швидше за все, втома накрила чоловіка після їх відвідування.

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Поки чоловіка виводили зі стану глибокої сну, біля ринку "Юність" було зупинено рух трамваїв №22, 28, 33-к, 35.

"Чоловік був дуже сильно п'яний. Він заснув прямо на рейках і не міг піднятися. На місце викликали поліцію. Правоохоронці забрали його з трамвайного полотна. Була незначна затримка руху трамваїв -15 хвилин. Пікету і мітингу на рейках не було", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

"Трамвайні" НП

Це не перший інцидент з трамваями. Раніше ми писали, що сталася НП з водієм трамвая №28. Через пекучу спеку водій трамвая знепритомнів прямо під час руху по маршруту. В кабіні водія стояла висока температура в +47 градусів. Водієві допомогла прийти в себе колега з зустрічного трамвая – за допомогою таблеток і води.

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А в Одесі пасажири п'ятого трамвая на руках перенесли поліцейську машину, яка стояла занадто близько до рейок.

Водій припаркував машину занадто близько до рейок, а сам разом з напарниками кудись пішов, навіть не вимкнувши сирену. Коли трамвай під'їхав до цього місця, водій повідомила пасажирам, що їхати далі не зможе через перешкоду на дорозі. Люди вирішили не чекати, коли поліцейські повернуться, і прибрали машину самі.

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