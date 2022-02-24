Сирени, евакуація та тривожна валізка: що робити жителям Києва прямо зараз

Розповідаємо, як діяти жителям столиці та чи варто зараз евакуюватись з Києва

Поради для мешканців столиці, які хочуть евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Усім тим, хто вирішив евакуюватися з Києва, рекомендують не робити цього просто зараз, оскільки на виїзді з міста величезні затори.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook. "Сьогодні" зібрали й інші поради для мешканців столиці.

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Дотримуйтесь правил дорожнього руху

"Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність загинути на дорозі набагато більша, ніж від російського вторгнення", – пише Геращенко.

Якщо ви все ж вирішили їхати й потрапили в ДТП без жертв і травм, просто обміняйтеся з водієм контактами і не перешкоджайте іншим.

Повідомляється, що патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди щодо оформлення ДТП без потерпілих.

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"У поліції зараз важливіші справи, забезпечувати порядок на вулицях міст", – йдеться у повідомленні.

Дізнайтесь де найближче бомбосховище

У разі великих артобстрілів необхідно сховатися у безпечному місці, найкраще – у спеціальному бомбосховищі.

У Києві розташовано:

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3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Бомбосховище у вашому районі можна знайти за допомогою спеціальної карти КМДА.

Звертайте увагу на сирену, якщо вона працює – значить є небезпека з повітря.

Тривожна валізка

На випадок евакуації у вас має бути зібрана тривожна валізка. У неї обов'язково потрібно покласти гроші, документи та копії всіх важливих документів.

Взяти потрібно також необхідну техніку:

Зарядні пристрої для телефонів

Радіоприймач

Ліхтарик

Сигнальні пристрої

Компас

Годинник

Мультитул

Ніж

Сміттєві пакети

Блокнот

Олівець

Нитки та голки

Сірники

Запальнички

Запасіться одягом на кілька днів, тривожною аптечкою та запасом їжі на кілька діб. З продуктів краще брати консерви, що не псуються, і все те, що не потребує холодильника.

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