Скандал у Києві: пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая (відео)

Чоловік також був у громадському транспорті без маски

Пасажир, якого висадили з трамвая. Фото: скрін

У Києві сьогодні розбиралися через ящик з полуницею в 28-му трамваї. Трамвай зупинився, і пасажира висадили разом з ягодами.

"Згідно з правилами користування міським електротранспортом, "пасажирам забороняється проїжджати в забрудненому одязі та провозити багаж, що забруднює одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння. Тому пасажир не має рації", – розповіли нам у "Київпастрансі".

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"Я викликаю поліцію", – кричить водій трамвая на відео.

Пасажир був ще й без медичної маски в громадському транспорті.

Раніше ми писали, що колишнього нардепа висадили з таксі через маску.

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А місяць томуу Львові молодий хлопець побив літнього чоловіка через зауваження про відсутність маски.