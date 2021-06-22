Слідкував, щоб обікрасти: у Києві чоловік напав з ножем на жінку (фото, відео)

Зловмисник слідкував за жертвою, а коли вона зайшла до під'їзду багатоповерхівки – скоїв розбійний напад

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві чоловік напав на жінку – зайшов за нею до під'їзду, відібрав дві сумки та вдарив ножем у живіт.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Потерпіла розповіла, що якраз поверталась додому, коли помітила, що за нею слідкує невідомий. Чоловік наздогнав її на сходах під'їзду будинку та напав.

Заступник начальника відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції Микита Довгань розповів, що поліцейські встановили прикмети ймовірного зловмисника та передали орієнтування усім нарядам столичної поліції:

"Ми з’ясували, що потерпіла поверталась додому та помітила, що за нею слідкує підозрілий чоловік. Коли вона підіймалася сходами до квартири, він наздогнав її та вирвав з рук дві сумки з особистими речами, грошима та мобільним телефоном. Далі правопорушник вдарив жінку ножем та втік. Потерпіла вийшла на вулицю та звернулась до перехожих із проханням про допомогу та викликати наряд поліції. Наразі вона перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба Нацполіції

Протягом години правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок та розбій 29-річний уродженець Херсонщини.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

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