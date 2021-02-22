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Зливав "ДНР" секретні бази даних: в Києві спіймали податківця (фото)

22 лютого, 14:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання

СБУ затримала в Києві податківця, який передавав "ДНР" закриті бази даних.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, підполковник податкової поліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу "зливав" бойовикам персональні дані працівників правоохоронних і розвідувальних органів України, інформацію про держоборонзамовлення тощо.

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання після переправлення таємного документа.

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Йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили та блокували масштабні поставки промтоварів з так званої "ЛНР" в Україні. Продукцію вартістю понад 30 млн гривень постачали транзитом через РФ.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала розвідника так званої "ЛНР". Він брав участь в бойових діях проти сил АТО/ООС.

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Київ СБУ бойовики дані податківці

Джерело: Сьогодні

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