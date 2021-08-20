Зламався танк. У Києві на Хрещатику зупинилася репетиція параду

Ще одна НП сталася на проспекті Перемоги, там закипів двигун в танку, але проблему вирішили швидко – залив каністру води

З'явилися труднощі на репетиції параду в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Києві відбулася перша серйозна поломка танка. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на Хрещатику зупинилася репетиція параду до Дня Незалежності.

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З танка потекла рідина, яка за запахом нагадувала паливо.

Колона з військовою технікою. Фото: "Сьогодні"

У ДСНС Києва "Сьогодні" розповіли про поломки військової техніки під час репетиції параду до Дня Незалежності.

"З танка на Хрещатику потекла рідина, що нагадує паливо. Через це проїзд військової техніки тимчасово зупинений. Але співробітників ДСНС до ліквідації даної події не залучали. Ще одна НП сталася на проспекті Перемоги, там закипів двигун в танку. Пожежники надали допомогу у вигляді каністри води. Загоряння при цьому не було", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

Як святкуватимуть в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.