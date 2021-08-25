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Чути вибухи. У спальному районі Києва горить будинок (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
25 серпня, 22:19
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На місце події виїхали рятувальники. Вогонь швидко поширюється
На Позняках горить будинок. Фото: колаж "Сьогодні"
На Позняках горить будинок. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Позняках на вулиці Григоренка, 12 А, спалахнув приватний житловий будинок. Площа пожежі становить 100 "квадратів".

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Про це "Сьогодні" повідомили в ДСНС.

"Що стосується вибухів, про які повідомляють в соцмережах, не виключено, що можуть вибухати, наприклад, газові балони", – розповіли нам в столичному управлінні ДСНС.

Рятувальники ДСНС вже на місці.

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Зведення щодо пожеж в Україні за добу

Станом на 7-му ранку 25 серпня в країні протягом доби зафіксовано 325 випадків пожеж, з них:

  • житловий сектор – 65;
  • виробнича сфера – 10;
  • транспорт – 8;
  • інші – 242.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах АТБ.

Також нагадаємо, на Позняках у ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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