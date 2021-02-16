Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)

У поліції досі з'ясовують, хто вона і звідки

У столичному парку сьогодні виявили тіло молодої дівчини. Знайшла її муніципальна охорона. Про причини смерті на місці дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Дарина Добровольська.

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Про страшну знахідку зараз в парку ніщо не нагадує. Якщо уважно подивитися на фотографії, жертва лежить на утоптаному снігу. Одягнена досить тепло і охайно. Втім, куртка розстебнута, на одній руці немає рукавички. Поруч немає сумки, кишені брюк вивернуті назовні.

Відео: Сьогодні

Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років, хто вона – досі з'ясовують. Ознак того, що це було вбивство, слідчі не мають. Причину смерті встановлюють.

Сьогоднішню трагедію жваво обговорюють в соцмережах, адже випадок не поодинокий, буквально бояться ходити парком. Адже хтось цим шляхом іде на роботу, а хтось гуляє з дітьми і собаками.

Варто відзначити, що мерців у парку Партизанської слави насправді знаходять мало не щороку. Буквально місяць тому знайшли тіло оголеного чоловіка, його речі були розкидані навколо. А два роки тому мертву дівчину 25 років. Що спричинило їхню смерть, в поліції погодилися розповісти тільки після письмового звернення.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві на автобусній зупинці виявлено труп чоловіка. У поліції розповіли, що громадянину стало погано. Свідки викликали на місце швидку допомогу. На жаль, до приїзду медиків чоловік помер. Медики вже констатували смерть.

Також нагадаємо, в Дніпрі в квартирі знайшли тіла трьох чоловіків. Сусіди повідомили поліцейським про трупний запах. Під час поверхневого огляду копи не виявили слідів насильницької смерті.

Дивіться відео – хлопець похвалився трупом бабусі на побаченні в Києві:

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