Смерть на біговій доріжці в Києві: поліція озвучила деталі (фото)

За попередньою інформацією, чоловікові стало зле під час бігу

У столиці помер чоловік в спортзалі. Фото: Київ Оперативний/Telegram

Поліція Києва встановлює причину смерті чоловіка, який помер у спортклубі на проспекті Правди. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, загиблий був 1980 року народження.

"Чоловік займався спортом, бігав на біговій доріжці. Йому стало зле під час бігу, він впав. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. Тіло відправлено на експертизу. Коли отримаємо результати, стане зрозуміло, від чого саме помер чоловік", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Подільського району.

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Користувачі соціальних мереж повідомляють, що "швидка" їхала на місце 20 хвилин, а персонал клубу поводився розгублено, коли потрібно було діяти блискавично.

"Чи була можливість реанімувати чоловіка, ми дізнаємося пізніше", – зазначають в поліції.

Раніше ми писали, що під Києвом в ДТП загинув молодий патрульний.

Також нагадаємо, в Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор.