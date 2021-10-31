Смерть сім'ї під Києвом: подружжя та їхню доньку знайшли мертвими у квартирі – що трапилося (відео)

Подружжя та їхню доньку знайшли мертвими у квартирі у Броварах. Про те, що сталося непоправне, з'ясувалося, коли на сполох забила родичка, бо не могла з ними зв'язатися. В чому причина жахливої трагедії – з місця подій повернувся кореспондент "Сьогодні" Владислав Топливода.
Передмістя Києва. Звичайна двоповерхівка у житловому районі Броварів. Її мешканці не можуть оговтатися після того, що тут сталося.
Жінка не могла додзвонитися до своїх родичів і викликала поліцію. Правоохоронці зайшли до будинку та знайшли мертвими цілу родину. Сусіди кажуть, вони не можуть повірити у подію. Ще напередодні чоловіка бачили в живих.
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Підозрювати, що щось сталося, почали, коли 26-річну сусідку прийшли шукати колеги.
"До мене постукали вранці, годині об 11, якась дівчинка. Я відчинила двері. Вона каже – ви не бачили Насті? Вона сьогодні не вийшла на роботу", – розповідає сусідка.
Пізніше побачили на вулиці сестру загиблої разом із правоохоронцями. Вона саме приїхала перевірити, чи все з родичами добре.
Запаху газу, кажуть свідки, не відчували. Сьогодні ж вранці біля будинку працює газова служба. Основна версія трагедії – отруєння чадним газом. Але газовики інформації не коментують. Мешканці будинку кажуть, прилади вони вже давно не перевіряли.
Що кажуть у поліції
У поліції причиною трагедії назвали – несправність газової колонки, яку люди начебто встановили
самовільно.
"Самовільно встановили газовий обігрівач, який не погоджували ні з газовою службою, ні з іншими службами і взагалі там не було техніки безпеки. Немає ознак насильницької смерті і фактично попередньо сім'я загинула від удушення чадним газом", – каже начальник поліції Київщини Андрій Небитов.
Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження і зараз з'ясовують, хто саме встановив газові прилади без дозвільних документів.
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