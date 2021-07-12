Русский
$ 27,32
32,41
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Смертельна ДТП на трасі в Київській області: машина з дітьми в багажнику перекинулася на дах (фото)

12 липня 2021 13:15

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Шестеро чоловік отримали важкі травми і зараз госпіталізовані – у них політравми та черепно-мозкові

В цей автомобіль примудрилися набитися 16 пасажирів. Фото: Нацполіція області/Facebook

В цей автомобіль примудрилися набитися 16 пасажирів. Фото: Нацполіція області/Facebook

Вчора на автодорозі Мартусівка-Проців у Бориспільському районі 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, він здійснив виїзд на праву ґрунтове узбіччя і перекинувся на дах.

"Насправді в авто було не 13 чоловік, а 16, – розповіла нам речник поліції Київської області Ірина Прянишникова. – Шестеро чоловік отримали важкі травми і зараз госпіталізовані, у них політравми та черепно-мозкові. Також стало відомо, що загинули водій і його пасинок. В цілому, в багажнику авто сиділи семеро дітей, на їх батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Одна дитина знаходиться в реанімації".

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

За попередньою інформацією відомо, що водій звернув на гравій, після чого автомобіль перекинувся на дах.

Читайте також: Падіння літака під Чугуєвом: з'ясувалися подробиці про курсантів на борту

За даним фактом слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового утримання. Відносно батьків будуть складені адміністративні матеріали. Слідство триває.

Реклама

А в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса – Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)Надзвичайні події
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)Надзвичайні події
Стрілянина в багатоповерхівці Києва. З вікна будинку шугає дим (фото)
Стрілянина в багатоповерхівці Києва. З вікна будинку шугає дим (фото)Надзвичайні події
Аварія потяга в Боярці: авто застрягли у величезних заторах під Києвом (відео)
Аварія потяга в Боярці: авто застрягли у величезних заторах під Києвом (відео)Надзвичайні події
Під Києвом жінка підрізала сусіда через припарковане авто: їй загрожує строк (фото)
Під Києвом жінка підрізала сусіда через припарковане авто: їй загрожує строк (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти