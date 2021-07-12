Смертельна ДТП на трасі в Київській області: машина з дітьми в багажнику перекинулася на дах (фото)

Шестеро чоловік отримали важкі травми і зараз госпіталізовані – у них політравми та черепно-мозкові

В цей автомобіль примудрилися набитися 16 пасажирів. Фото: Нацполіція області/Facebook

Вчора на автодорозі Мартусівка-Проців у Бориспільському районі 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, він здійснив виїзд на праву ґрунтове узбіччя і перекинувся на дах.

"Насправді в авто було не 13 чоловік, а 16, – розповіла нам речник поліції Київської області Ірина Прянишникова. – Шестеро чоловік отримали важкі травми і зараз госпіталізовані, у них політравми та черепно-мозкові. Також стало відомо, що загинули водій і його пасинок. В цілому, в багажнику авто сиділи семеро дітей, на їх батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Одна дитина знаходиться в реанімації".

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За попередньою інформацією відомо, що водій звернув на гравій, після чого автомобіль перекинувся на дах.

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За даним фактом слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового утримання. Відносно батьків будуть складені адміністративні матеріали. Слідство триває.

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А в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса – Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

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