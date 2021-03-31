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Смертельне падіння на Троєщині. Жінка впала перед входом

31 березня, 19:45

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Особу жінки поки не встановили

На столичній Троєщині сталося смертельне падіння з висоти. На вулиці Лисківській загинула жінка, впавши з висоти десятого поверху, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як нам розповіли в поліції Деснянського району, до правоохоронців звернулися місцеві жителі, повідомивши, що на балконі стоїть жінка і може стрибнути з висоти.

Коли копи приїхали на місце, тіло вже лежало на сходинках перед входом в парадне.

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Пощастило, що вона не звалилася на голову людям, які виходили з парадного.

"Особистість жінки поки не встановлена. Опитані правоохоронцями мешканці будинку не змогли впізнати загиблу. На вигляд їй до 30 років. Вона стрибнула з загального балкона десятого поверху. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини трагедії", – розповіли нам в поліції Деснянського району.

Також ми писали про те, що в Києві впіймали 47-річного чоловіка, який убив таксиста.

Нагадаємо, в селі Подвірки під Харковом відбувся страшний інцидент – жінка вбила свою доньку і бігала по селу з її головою.

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Київ Троєщина самогубство суїцид

Джерело: Сьогодні

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