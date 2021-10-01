Зніс відбійник і вилетів в кювет: в Києві в ДТП загинув хлопець

Mini Cooper з незрозумілих причин не впорався з керуванням

У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 1 жовтня в Києві на виїзді з вул. Оноре де Бальзака до проспекту Романа Шухевича Mini Cooper врізався в бордюрний камінь, зніс відбійник, а потім вилетів в кювет.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

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Автомобіль кілька разів перекинувся і в кінці зупинився в лісосмузі.

Водії, які побачили ДТП, побігли на допомогу, витягли хлопця і перетягнули до узбіччя дороги, щоб викликати швидку допомогу. Але медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

Нагадаємо, що під Києвом сталося потрійне ДТП – мікроавтобус протаранив патрульне авто, яке стояло на узбіччі. Травми отримали чотири людини, в цьому числі двоє поліцейських, які якраз виходили з машини.