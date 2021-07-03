Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Зніс паркан і перекинувся. У Києві п'яний водій на Mercedes влаштував ДТП (фото)

3 липня 2021 15:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Алкоголь в крові водія всемеро перевищив допустиму норму – 1,41 проміле

На знімку місце події. Фото: прес-служба Патрульній поліції/Telegram

На знімку місце події. Фото: прес-служба Патрульній поліції/Telegram

У Києві сьогодні відбулося серйозне ДТП. П'яний водій розбив Mercedes і пошкодив паркан.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

"На вулиці Мечникова автомобіль зніс огорожу і перекинувся, можливо є постраждалі", – такий виклик отримали патрульні сьогодні вранці від очевидців події.

Фото: Патрульна поліція

Водій і двоє пасажирів травм не отримали. У першого патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"Результат огляду 21-річного водія – 1,41 проміле, що всемеро перевищує допустимий рівень", – пишуть в пресслужбі.

Не пропусти!
Кличко в формі збірної записав звернення англійською: Слава Україні!
Владимир Кличко не скучає на пенсії
Фото: Патрульна поліція
Реклама

Патрульні склали на чоловіка протоколи по ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), по ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік.

Також нагадаємо, в Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відео
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відеоНадзвичайні події
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждаліНадзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)Транспорт
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)Надзвичайні події
Повернувся в
Повернувся в "Бориспіль": рейс Київ – Батумі здійснив екстрену посадкуТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти