Зніс паркан і перекинувся. У Києві п'яний водій на Mercedes влаштував ДТП (фото)

На знімку місце події. Фото: прес-служба Патрульній поліції/Telegram

У Києві сьогодні відбулося серйозне ДТП. П'яний водій розбив Mercedes і пошкодив паркан.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

"На вулиці Мечникова автомобіль зніс огорожу і перекинувся, можливо є постраждалі", – такий виклик отримали патрульні сьогодні вранці від очевидців події.

Фото: Патрульна поліція

Водій і двоє пасажирів травм не отримали. У першого патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"Результат огляду 21-річного водія – 1,41 проміле, що всемеро перевищує допустимий рівень", – пишуть в пресслужбі.

Фото: Патрульна поліція

Реклама

Патрульні склали на чоловіка протоколи по ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), по ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік.

Також нагадаємо, в Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці