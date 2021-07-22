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Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)

22 липня 2021 0:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На місці ДТП відразу з'явилися "захисники", які почали погрожувати свідкам

ДТП з можливою суддею на Оболонській набережній / колаж "Сьогодні"

ДТП з можливою суддею на Оболонській набережній / колаж "Сьогодні"

У Києві на Оболонській набережній автомобіль Audi зніс стовп, втратив колесо і мало не злетів у Дніпро – його зупинили дерева. За кермом була п'яна жінка, дуже схожа на суддю Деснянського районного суду столиці.

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Про це повідомляє телеграм-канал "Життя Оболонського району".

"Просто зараз на набережній по вулиці Прирічній, 27 п'яна дама, проскочивши тротуар, вчинила ДТП, її зупинили дерева від падіння вниз до води! Автомобіль Audi, держномер КА7008АО", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначає видання, навколо було багато людей і дивом ніхто з них не постраждав. Водночас на місці події відразу з'явилися "захисники, які почали всім погрожувати", а очевидці нібито впізнали у пяній жінці суддю Деснянського районного суду Світлану Колегаєву.

Суддя Світлана Колегаєва (зліва) та винуватиця ДТП / колаж "Сьогодні"

Суддя Світлана Колегаєва (зліва) та винуватиця ДТП / колаж "Сьогодні"

Зазначається, що від жінки, яка була за кермом Audi, сильно несло алкоголем, а увага у неї була розсіяною.

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Один із очевидців розповів, що швидкість автомобіля була понад 100 км/год.

"На неймовірній швидкості врізалася на Прирічній, 27 прямо в дерево, при цьому авто розвернуло, воно втратило колесо, а також знесло стовп освітлення", – зазначив чоловік.

Жінку, яка була за кермом Audi, затримала поліція.

Нагадаємо, у Києві ввечері автобус, який стояв на зупинці без водія, раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відійшов за кавою.

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Ми також писали, що в Чернігові суддя апеляційного суду Олександр Євстафієв заснув під час засідання.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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