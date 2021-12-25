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Ще одне "мінування"? У Києві повністю перекрили міст Патона

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 18:08
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У столиці перекрили рух мостом Патона – поліцейські шукають вибухівку
У столиці "замінували" міст Патона
У столиці "замінували" міст Патона / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Наразі на місці перебувають правоохоронці, вони шукають можливу вибухівку.

В управлінні поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що повідомлення про мінування надійшло до колцентру СБУ о 17:00.

Перевірка ще триває, на місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Копи оглядають не лише сам міст, а й прилеглі території.

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Не перше "мінування" мосту

На початку листопада 2020 року у Києві невідомий чоловік "замінував" міст Патона та будинок №26 на вулиці Коновальця. За кілька хвилин до мосту Патона приїхали силовики, перекрили рух, після чого на під'їздах до мосту з обох боків утворилися затори.

Через три години копи затримали мінера – ним виявився 27-річний уродженець Чернігівської області.

На суді чоловік визнав свою провину та розповів про те, чому пішов на такі заходи.

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"Неодноразово звертався до компетентних органів для набуття статусу учасника АТО, але на його звернення не реагували. З метою привернення уваги до своєї проблеми він вирішив повідомити про замінування під'їзду та мосту Патона. У скоєному щиро кається", — повідомляється у вироку.

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