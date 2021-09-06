Сотні дітей отруїлися в київській гімназії? Що відбулося насправді

Дітям стало зле після уроків – нудота і температура, а пізніше з'явилася діарея і блювота

Надійшла інформація про захворювання учнів в гімназії. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що майже дві сотні дітей отруїлися в одній з гімназій Києва. У державній установі Київський міський центр контролю і профілактики хвороб сайту "Сьогодні" повідомили, що на цей момент їм надійшло тільки три повідомлення про захворювання учнів гімназії.

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Дітям стало зле після уроків – нудота і температура, а пізніше з'явилася діарея і блювота.

"На цей момент встановлено діагноз у трьох учнів гімназії – ротовірус, ентеровірус, норовірус. Про це ми проінформували Держпродспоживслужбу Києва ще в п'ятницю. Проводиться епідрозслідування", – розповіли в Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб.

Там зазначають, що стан дітей точно не важке.

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У Держпродспоживслужбі Києва також стверджують, що мова йде про трьох хворих учнів гімназії. Інформацію про 200 хворих там не підтверджують.

Гострі кишкові інфекції

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Кишкові інфекції – це ціла група заразних хвороб, які в насамперед вражають травний тракт.

Всього хвороб в цій групі налічується більше 30 видів. Найменш небезпечне з них – харчове отруєння, а найнебезпечніші – холера, черевний тиф, ботулізм, сальмонельоз, бруцельоз, дизентерія та ін.

Основні збудники КІ: бактерії (черевний тиф, сальмонельоз, холера і тощо), Їх токсини (ботулізм), а також віруси (ентеровірус, ротавірус) і тощо.

В організм людини збудники КІ потрапляють через ротову порожнину разом з їжею, водою або через брудні руки. Наприклад, дизентерія може початися, якщо випити не кип'ячене (парне) молоко або вжити в їжу зроблену з нього кисле молоко, сир або сметану. Кишкова паличка може потрапити в організм людини при вживанні в їжу неякісного кефіру або йогурту.

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