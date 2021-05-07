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Спровокував три аварії: під Києвом чоловік намагався вбити поліцейського (фото, відео)

7 травня, 17:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловікові загрожує строк – від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі

У Київській області затримали водія за замах на вбивство поліцейського. НП подія сталася в Вишневому – на перехресті водій автомобіля "Nissan" порушив ПДР, а після намагався наїхати на правоохоронця.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області в Facebook.

Так, коп зупинив авто і звернувся до водія для складання адмінпротоколу.

Однак, другий почав вести себе неадекватно, спробував втекти і скоїв наїзд на працівника поліції. Крім того, він пошкодив ще два автомобілі і мотоцикл.

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"Поліцейського з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Від проходження медичного освідування порушник відмовився", – йдеться в повідомленні.

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Водія затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в страшній ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Крім того, в Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. В результаті аварії постраждала дівчинка.

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