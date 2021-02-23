Русский
$ 27,93
33,89
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

"Кошти потрібні для порятунку людини". У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав понад півмільйона гривень

23 лютого, 15:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Близько року зловмисник працював в квартирі потерпілої по господарству

У Києві судитимуть прибиральника, який викрав понад півмільйона гривень.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Пригода сталася в кінці минулого року. Близько року зловмисник працював в квартирі потерпілої по господарству.

Чоловік знайшов у квартирі потерпілої велику суму грошей і вкрав їх. Щоб ввести жінку в оману, він написав записку, що кошти потрібні для порятунку людини і він поверне їх через кілька років.

"В день скоєння злочину чоловік під час прибирання знайшов у шухлядці п’ятнадцять тисяч доларів США та три тисячі євро. Написав власниці помешкання записку, що нібито кошти потрібні для врятування знайомої людини і він бере їх у борг на декілька років. Після чого правопорушник покинув поменшання", - говорить слідчий Голосіївського управління поліції Ярослав Колодяжний.

Реклама

Поліцейські знайшли зловмисника – в орендованій квартирі на Київщині, яку фігурант зняв на чужі документи.

В тренді
На Київщині зіткнулися п'ять машин: є загиблі і постраждалі (фото)

"Під час невідкладного обшуку у цій квартирі ми виявили та вилучили чорнові записи фігуранта, мобільні телефони, сім карти, кошти у розмірі 2650 євро й 8930 доларів США. Інші викрадені гроші він витратив на власні потреби", – додав слідчий.

Експертиза підтвердила, що записку потерпілій писав її робочий – раніше не судимий 48-річний уродженець Запорізької області. Слідчі повідомили правопорушника про підозру у вчиненні злочину. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

Реклама

Раніше ми писали, що в Святошинському районі Києва шахрай подзвонив пенсіонерці від імені дочки, яка нібито потрапила в аварію, і вкрав у неї гроші.

Також ми повідомляли, що вінницькі поліцейські викрили засудженого, який з тюремної камери обманював людей по всій Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші Київ вкрав викрав поліція Києва

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)Надзвичайні події
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малим
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малимНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти