"Кошти потрібні для порятунку людини". У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав понад півмільйона гривень

Близько року зловмисник працював в квартирі потерпілої по господарству

У Києві судитимуть прибиральника, який викрав понад півмільйона гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Пригода сталася в кінці минулого року. Близько року зловмисник працював в квартирі потерпілої по господарству.

Чоловік знайшов у квартирі потерпілої велику суму грошей і вкрав їх. Щоб ввести жінку в оману, він написав записку, що кошти потрібні для порятунку людини і він поверне їх через кілька років.

"В день скоєння злочину чоловік під час прибирання знайшов у шухлядці п’ятнадцять тисяч доларів США та три тисячі євро. Написав власниці помешкання записку, що нібито кошти потрібні для врятування знайомої людини і він бере їх у борг на декілька років. Після чого правопорушник покинув поменшання", - говорить слідчий Голосіївського управління поліції Ярослав Колодяжний.

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Поліцейські знайшли зловмисника – в орендованій квартирі на Київщині, яку фігурант зняв на чужі документи.

"Під час невідкладного обшуку у цій квартирі ми виявили та вилучили чорнові записи фігуранта, мобільні телефони, сім карти, кошти у розмірі 2650 євро й 8930 доларів США. Інші викрадені гроші він витратив на власні потреби", – додав слідчий.

Експертиза підтвердила, що записку потерпілій писав її робочий – раніше не судимий 48-річний уродженець Запорізької області. Слідчі повідомили правопорушника про підозру у вчиненні злочину. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

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Раніше ми писали, що в Святошинському районі Києва шахрай подзвонив пенсіонерці від імені дочки, яка нібито потрапила в аварію, і вкрав у неї гроші.

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