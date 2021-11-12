Стало нудно: під Києвом двоє молодиків влаштували стрілянину (фото)

На Київщині двоє хлопців влаштували стрілянину. Інцидент стався у Софіївській Борщагівці.
Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Небитов у Facebook.
"Стало сумно, вирішили постріляти? Цих двох "ковбоїв" 29-ти та 24 років поліція затримала за стрілянину біля під’їзду одного із будинків", – написав він.
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Покарання для стрільців
НП сталася вночі. Молоді люди вирішили похвалитися зброєю перед подругою.
"Нині за нічне хуліганство хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Закликаю громадян не наражати на небезпеку себе та близьких, адже за подібні "розваги" доведеться нести суворе покарання", – додав він.
Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини:
- 7 липня у Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейські.
- А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.