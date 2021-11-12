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Стало нудно: під Києвом двоє молодиків влаштували стрілянину (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 листопада, 15:30
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За нічне хуліганство хлопцям загрожує великий строк

На Київщині двоє хлопців влаштували стрілянину. Інцидент стався у Софіївській Борщагівці.

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Небитов у Facebook.

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"Стало сумно, вирішили постріляти? Цих двох "ковбоїв" 29-ти та 24 років поліція затримала за стрілянину біля під’їзду одного із будинків", – написав він.

Покарання для стрільців

НП сталася вночі. Молоді люди вирішили похвалитися зброєю перед подругою.

"Нині за нічне хуліганство хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Закликаю громадян не наражати на небезпеку себе та близьких, адже за подібні "розваги" доведеться нести суворе покарання", – додав він.

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Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини:

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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