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Стікало водоспадами просто на колії. У Києві затопило метро (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 00:31
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Через потужні зливи у столиці 29 серпня залило вестибюль метро "Героїв Дніпра", вода лилася також на колії метрополітену
У Києві затопило "Героїв Дніпра"
У Києві затопило "Героїв Дніпра" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де в неділю через потужні зливи затопило кілька районів міста, вода потоками заливала і метро "Героїв Дніпра", причому лило просто на силові кабелі та колії. При цьому раніше повідомлялося, нібито на роботі поїздів це не позначилося.

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Про справжній потоп у метро свідчать опубліковані у Мережі відео очевидців.

Водночас раніше повідомлялося, що станцію метро "Героїв Дніпра" частково закрили через потужну зливу – а саме на вхід і вихід закривали перший вестибюль.

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Крім того були затоплені входи в торговий центр над цією станцією.

Незважаючи на це в метрополітені стверджували, що на його роботі потоп ніяк не позначився.

Зазначимо, у Києві через потужну зливу 29 серпня затопило кілька районів міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Втопилися" кілька машин. Відповідні фото і відео очевидці публікували в соцмережах. Крім того, через сильні потоки дощу була обмежена видимість.

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