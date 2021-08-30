Стікало водоспадами просто на колії. У Києві затопило метро (відео)

У Києві, де в неділю через потужні зливи затопило кілька районів міста, вода потоками заливала і метро "Героїв Дніпра", причому лило просто на силові кабелі та колії. При цьому раніше повідомлялося, нібито на роботі поїздів це не позначилося.
Про справжній потоп у метро свідчать опубліковані у Мережі відео очевидців.
Водночас раніше повідомлялося, що станцію метро "Героїв Дніпра" частково закрили через потужну зливу – а саме на вхід і вихід закривали перший вестибюль.
Крім того були затоплені входи в торговий центр над цією станцією.
Незважаючи на це в метрополітені стверджували, що на його роботі потоп ніяк не позначився.
Зазначимо, у Києві через потужну зливу 29 серпня затопило кілька районів міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Втопилися" кілька машин. Відповідні фото і відео очевидці публікували в соцмережах. Крім того, через сильні потоки дощу була обмежена видимість.
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