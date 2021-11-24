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Зіткнулися 4 автомобілі. У Києві п'яний водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 20:10
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Внаслідок ДТП трьох постраждалих госпіталізували до медичного закладу з травмами
Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням
Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням / Фото: Колаж: Сьогодні

На Мінському проспекті у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Про це пише прес-служба поліції.

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Подробиці

Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Honda, Kia та Ford.

"Унаслідок ДТП трьох потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія Hyundai явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,78 проміле" , – йдеться у повідомленні.

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Яким буде покарання

Патрульні оформили на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечноїшвидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне управління – 5%.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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