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Стоматолог-вбивця: в Києві доктору повідомили про підозру у замаху на тещу

8 червня 2021 19:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підозрюваному продовжено строк утримання під вартою – досудове розслідування триває

Стоматолог хотів вбити свою тещу. Фото: Прокуратура Києва / Telegram

Стоматолог хотів вбити свою тещу. Фото: Прокуратура Києва / Telegram

У Києві 33-річному лікарю-стоматологу повідомили про підозру в ще одному замаху на вбивство. Це вже не перший злочин, який він скоїв.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратура Києва.

У березні 2021 року доктору, який займався стоматологічною практикою в Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, в розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень і загрозі насильством прокурору при обранні йому запобіжного заходу.

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Пізніше правоохоронці з'ясували, що підозрюваний причетний до ще одного злочину. Так, в липні 2020 року підозрюваний на ґрунті тривалих неприязних відносин скоїв замах на вбивство колишньої тещі шляхом створення умов, необхідних для настання ДТП.

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"Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля", – пишуть в повідомленні.

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Однак, потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, в зв'язку з чим здійснила екстрену зупинку за допомогою ручних гальм.

Зараз підозрюваному за клопотанням прокурора продовжено строк утримання під вартою. Досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні триває.

Раніше ми писали, що в Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів.

Також нагадаємо, в Одесі чоловік погрожував стоматологу на очах у маленької доньки.

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