"Стояти, стріляти буду": у київському метро влаштували розбірки, люди задихалися від газу (відео)

Один з учасників бійки застосував сльозогінний газ, який потрапив у вагон поїзда – люди не могли нормально дихати

Розбірки у метро

У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка – учасники розбірок пустили в хід зброю і сльозогінний газ. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

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"Якісь незрозумілі розбірки прямо всередині станції метро "Хрещатик" влаштували: пістолети, газові балони... Бідні люди, які встигли надихатися цього", – йдеться в повідомленні.

На відео чути крики чоловіка на пероні, який погрожує застосувати зброю: "Стояти, стріляти буду".

Заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон підтвердила телеканалу Україна 24, що сталася бійка.

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"На цей момент ситуація закінчилася. Там зараз працюють правоохоронці. Стрілянини не було, але був застосований сльозогінний газ. З боку метрополітену ми включили станцію на провітрювання. Уже всі роботи завершено. На графік руху поїздів ця ситуація не вплинула. Але, звичайно, через таких агресивних пасажирів інші почуваються у небезпеці. Ми закликаємо людей повідомляти правоохоронцям відразу про якихось підозрілих людей. Зараз правоохоронці з'ясовують деталі, причини, встановлюють особи тих, хто спровокував таку ситуацію, метрополітен працює у звичайному режимі", – сказала вона.

У коментарі "Сьогодні" Макогон уточнила, що у бійці брало участь як мінімум 10 людей.

"Причини нам невідомі. У процесі бійки хулігани використовували сльозогінний газ... На місце НП була викликана поліція. Вони взяли ситуацію під контроль і розслідуватимуть причини цієї НП. Чи затримали поліцейські хуліганів, нам поки невідомо", – сказала вона.

У поліції вже повідомили, що за фактом хуліганських дій на станції метро "Хрещатик" розпочато кримінальне провадження. Попередньо правоохоронці з'ясували, що між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

А тим часом станцію метро "Позняки" рятують від потопу мішками з піском.

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