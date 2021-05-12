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Страшна ціна самотності: у Києва виявили труп чоловіка

12 травня, 16:53

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Тіло передали на експертизу, видимих ознак насильницької смерті не було

У Києві виявили страшну знахідку – труп у квартирі. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, у житловому будинку на вулиці Кубанської України жителі відчули неприємний запах і викликали на місце правоохоронців.

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Почалося все з того, що жителі помітили – їхній 65-літній сусід два дні не з'являється на подвір'ї.

"Плюс вони відчували в парадному різкий трупний запах. Люди викликали на місце поліцію. У квартирі виявили тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи", – повідомили в поліції Києва.

Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині виявили труп жінки. У поліції розповіли "Сьогодні", що жінка не падала з висоти.

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Нагадаємо, у столиці недавно знайшли розчленований труп у сумці. Велику сіру сумку виявив перехожий. Вона стояла між житловими будинками в Моторному провулку.

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