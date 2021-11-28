Страшна ДТП під Києвом: автомобіль вилетів на тротуар прямо в групу перехожих (фото)

Внаслідок удару автомобіль збив трьох жінок, що проходили повз

Внаслідок аварії до лікарні потрапила жінка, на яку відкинуло автомобіль. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Вишневе під Києвом сталося ДТП із постраждалими. Поранення отримала щонайменше одна перехожа, на яку відкинуло автомобіль.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Подробиці

Два автомобілі зіткнулися "лоб у лоб". Внаслідок удару одна з машин вилетіла на тротуар і збила трьох жінок, які проходили повз.

Одну з них терміново госпіталізували, дві інші встали і пішли. На місці працювали поліція та медики.

Про стан водіїв не повідомляється. У поліції поки що подробиці аварії не розкривали.

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Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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